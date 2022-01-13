Совершайте покупки быстрее с iBox!

iBox - экспресс доставка любых товаров

Нужно срочно купить недостающий ингредиент, но некого послать в магазин за продуктами? Воспользуйтесь помощью курьеров iBox! Наша платформа принимает во внимание время и расстояние для обеспечения максимально быстрой доставки.

Заказывайте все, что желаете в один клик, экономьте свое время, и отслеживайте местонахождение посылок не выходя из дома, в режиме реального времени! Все, что вам нужно сделать – открыть дверь и получить заказ.

iBox подарит вам комфорт и освободит время для себя, хобби или семьи.

Наша цель – сделать онлайн покупки проще и удобнее. Благодаря идеально организованной сети водителей и курьеров, вы получите заказ за считанные минуты. Пользователям мы предоставляем возможность удобно осуществлять покупки, а местным предприятиям – развивать свой бизнес на нашем рынке.

Тысячи продуктов в одном приложении

Нет времени идти в магазин за продуктами? Закажите все, что нужно для приготовления обеда не выходя из дома. Удобная навигация по категориям упростит поиск и ускорит ваш заказ.

Сейчас с нами сотрудничает более 150 брендов. В приложении представлено более 300 000 товаров, относящихся к категориям продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, товаров для дома, электроники, парфюмерии, сувениров и т.д.

Делайте заказ через веб-сайт или мобильное приложение, добавляйте желаемые продукты в корзину и выбирайте адрес доставки на карте.

Переходите на веб-сайт www.iboxapp.az или скачивайте наше мобильное приложение прямо сейчас и заказывайте нужный товар онлайн.

Получайте до 20% кэшбэка и скидку 5 AZN на каждую доставку

Заказывайте товары в приложении iBox и получайте скидку 5 AZN на каждую доставку до 28 февраля. А те, кто сделают оплату картой Visa, получат дополнительно кэшбэк в размере 20%! Отметим, что при доставке продуктов мы предоставляем вам чек с НДС.

Как воспользоваться доставкой iBox?

Скачивайте приложение в App Store или Play Market, заказывайте нужные продукты в несколько простых шагов, и мы доставим их в кратчайшие сроки! На данный момент Баку является единственным городом обслуживания, но мы планируем расти.

Для получения подробной информации вы можете перейти на сайт www.iboxapp.az, позвонить по номеру *2021 или отправить нам сообщение в “Facebook” и “Instagram”.