В Азербайджане запускаются регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня запускаются регулярные рейсы пассажирских автобусов на освобожденные территории.

Как передает Trend, рейсы будут выполняться по междугородним автобусным маршрутам Баку - Шуша, Баку - Агдам, Ахмедбейли-Шуша, Международный аэропорт Физули - Шуша и Барда - Агдам.

По каждому маршруту уже проведены тестовые рейсы, определены классы автобусов, которые будут эксплуатироваться.

Рейсы по маршруту Ахмедбейли-Шуша организуются 4 раза в неделю, по другим направлениям - дважды в неделю. Рейсы из Международного аэропорта Физули в город Шуша будет приведен в соответствие с авиарейсами.

Стоимость проезда по маршруту Баку-Шуша-Баку в одну сторону составит 10,4 маната, по маршруту Баку-Агдам-Баку - 9,4 маната, по маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли (экспресс) - 7 манатов, по маршруту Барда-Агдам-Барда (экспресс) - 5 манатов, по маршруту Физулинский Международный аэропорт - Шуша - 6 манатов.

Пассажиры должны заказать билеты туда и обратно заранее.

Движение пассажирских автобусов по освобожденным территориям Азербайджана будет осуществлено в сопровождении полиции. Пассажиры должны вернуться обратно в день отъезда. Агентство Азербайджана по разминированию провело для водителей тренинги по минной безопасности.

Автобусы будут ходить по конкретному маршруту. Желающие совершить поездку на освобожденные территории могут приобрести билеты в электронном порядке. С этой целью создан портал yolumuzqarabaga.az.