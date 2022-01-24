В Азербайджане проведено 2 505 мониторингов соблюдения требований карантина на торжественных мероприятиях - МВД

БАКУ /Trend/ - С 1 июля 2021 года в Азербайджане проводятся мониторинги соблюдения на торжествах, в том числе свадебных, соблюдения правил карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана в ответ на запрос Trend, до сегодняшнего дня проведено 2 505 мониторингов в 51 853 домах торжеств и на других объектах, в частных домах.

При этом полиция провела 39 779 мониторингов, а совместно с другими государственными структурами -12 074.

В ходе мониторингов было выявлено 3 369 нарушений правил карантинного режима, возбуждено 44 уголовных дела. 64 580 граждан не были допущены на торжественные мероприятия в связи с отсутствием сертификата COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)