Возбуждены уголовные дела в отношении 297 армян, совершивших преступления против азербайджанцев - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - В 2021 году органами Военной прокуратуры Азербайджана были зарегистрированы 1846 фактов преступлений.

Об этом сказал в понедельник Генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам прошлого года, сообщает Trend.

По его словам, 530 из них были связаны с коррупцией, расследование 85 из которых в отношении 110 лиц завершено и направлено в соответствующие военные суды для рассмотрения.

Также было отмечено, что по расследуемым в Военной прокуратуре Азербайджана военным преступлениям и преступлениям против мира и человечности, совершенным против азербайджанцев членами незаконных армянских вооруженных формирований, на сегодня возбуждены уголовные дела в отношении 297 лиц по статьям 103 (геноцид), 113 (пытки), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) УК Азербайджана с их объявлением в розыск.

(Перевод: Нубар Кулузаде)