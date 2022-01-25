В Азербайджане выявлено еще 2 468 случаев заражения коронавирусом, вылечились 5 197 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 468 случаев заражения коронавирусом, 5 197 человек вылечились, 13 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 636 956 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 617 791 человек вылечился, 8 632 – скончались, число активных больных составляет 10 533.

За последние сутки в стране проведены 11 525 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 081 949.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)