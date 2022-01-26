Высокая заразность и короткий инкубационный период штамма коронавируса "омикрон" приводят к росту уровня инфицирования - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Штамм "омикрон" коронавируса характеризуется высокой заразностью и коротким инкубационным периодом, что приводит к росту уровня инфицирования.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, рост числа случаев заражения коронавирусом связан со штаммом "омикрон".

"В связи с более легким течением болезни, вызванной этим штаммом, количество госпитализаций в Азербайджане остается на стабильном уровне, но выросло число амбулаторных больных", - отметил Эйвазов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)