Высокая заразность и короткий инкубационный период штамма коронавируса "омикрон" приводят к росту уровня инфицирования - минздрав Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Штамм "омикрон" коронавируса характеризуется высокой заразностью и коротким инкубационным периодом, что приводит к росту уровня инфицирования.
Как сообщает Trend, об этом заявил в среду специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.
По его словам, рост числа случаев заражения коронавирусом связан со штаммом "омикрон".
"В связи с более легким течением болезни, вызванной этим штаммом, количество госпитализаций в Азербайджане остается на стабильном уровне, но выросло число амбулаторных больных", - отметил Эйвазов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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