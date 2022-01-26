Для предотвращения тяжелого течения COVID-19 необходима прививка бустерной дозой вакцины - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения тяжелого течения COVID-19 необходима прививка бустерной дозой вакцины.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что, кроме того, следует использовать защитную маску, соблюдать правила гигиены и часто проветривать помещение.

"По прошествии пяти-шести месяцев после получения второй дозы вакцины уровень антител к коронавирусу снижается. Для предотвращения тяжелого течения заболевания необходимо вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины", - сказал Эйвазов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)