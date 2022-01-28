В 2022 г. планируется очистить от мин 40 тыс. га освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом мероприятий на 2022 год, планируется очистить от мин и неразорвавшихся боеприпасов 40 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам руководитель аппарата Кабмина Руфат Мамедов.

По его словам, новый мобильный полевой лагерь для саперов Агентства Азербайджана по разминированию создан в целях ускорения и расширения работ по разминированию в Агдамском районе, создания соответствующих условий для работы персонала.

В лагере для сотрудников агентства созданы все необходимые условия, отметил глава аппарата Кабмина.

"В 2021 году было реализовано 95 проектов, основной целью которых является создание на освобожденных территориях необходимой базовой инфраструктуры, в том числе транспортной и энергетической, ввод в экономический оборот этих земель, где, в частности, будут созданы сельскохозяйственные и промышленные парки. Также были реализованы проекты по восстановлению и реконструкции населенных пунктов для возвращения граждан на эти территории", - сказал Мамедов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)