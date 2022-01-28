Названо число пассажиров регулярных автобусных рейсов, доставленных в Шушу и Агдам

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день пассажирские автобусы выполнили восемь рейсов в направлении Шуши и Агдама.

Как сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, в общей сложности на этих рейсах перевезено 259 пассажиров.

По данным ведомства, по маршруту Баку-Шуша-Баку перевезено 47 пассажиров (1 рейс), Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли - 69 (3 рейса), Баку-Агдам-Баку - 67 (2 рейса), Барда-Агдам-Барда - 76 пассажиров (2 рейса).

Отметим, что с 24 января в Азербайджане запущены регулярные рейсы пассажирских автобусов на освобожденные территории.

Желающие совершить поездку на освобожденные земли могут приобрести билеты на сайте yolumuzqarabaga.az.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)