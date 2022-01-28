БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 887 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 503, вторую - 2 065, третью, бустерную дозу - 26 319 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 936 475. Первую дозу вакцины получили 5 225 069, вторую - 4 738 970 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 972 436 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)