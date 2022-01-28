Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире в Португалии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) завоевал серебряную медаль на Гран-при в португальском городе Алмада.

Как передает Trend, Агаев, одолев всех своих соперников на пути к финалу, в решающей схватке уступил представителю Южной Кореи Харым Ли.

В турнире, в котором принимают участие около 300 спортсменов из 41 страны, Азербайджан представляют 5 дзюдоистов.