Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире в Португалии
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) завоевал серебряную медаль на Гран-при в португальском городе Алмада.
Как передает Trend, Агаев, одолев всех своих соперников на пути к финалу, в решающей схватке уступил представителю Южной Кореи Харым Ли.
В турнире, в котором принимают участие около 300 спортсменов из 41 страны, Азербайджан представляют 5 дзюдоистов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Жители поселка Бина выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за создание Учебного и сервисного комплекса (ФОТО/ВИДЕО)
Большая часть выданных Фондом развития предпринимательства Азербайджана льготных кредитов пришлась на агросектор
В Азербайджане Фонд развития предпринимательства поможет бизнесу в создании корпоративных механизмов управления
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю избрания председателем партии «Nur Otan»
ОАО «Азерсу» закупило автомобили и спецтехнику для обслуживания населенных пунктов на освобожденных территориях (ФОТО)
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН назвали пути усиления продбезопасности Азербайджана
Проведен вебинар на тему «Организация работы с пациентами с COVID-19: важные моменты, на которые следует обратить внимание среднему медицинскому персоналу» (ФОТО)
Военные реформы и повышение боеспособности войск будут приоритетом и в 2022 г. – министр обороны Азербайджана
Дальнейшая жизнеспособность партии Nur Otan зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания – Токаев