Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-2, днем – 8-11, в Баку ночью – 0-2, днем – 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах - ночью - 3-8 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)