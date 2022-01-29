Победители и призеры Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 29 января, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и 18-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на акробатической дорожке, сообщает Trend.

"Золото" в прыжках на батуте в возрастной категории "юниоры" среди юношей завоевал Магсуд Магсудов (56.410 балла), серебряная медаль досталась Ниджату Мирзоеву (53.240 балла), "бронза" - у Мехти Алиева (50.110 балла).

Магсуд Магсудов и Ниджат Мирзоев представляют Бакинскую школу гимнастики, Мехти Алиев - воспитанник спортивного клуба "Оджаг".

На первую ступень пьедестала почёта в прыжках на батуте в возрастной категории "юниоры" среди девушек взошла Шафига Гурбанова (44.760 балла), на втором месте - Айян Шабанова (43.880 балла), третье место заняла Дуйгу Ализаде (39.810 балла).

Шафига Гурбанова и Айян Шабанова выступают за Бакинскую школу гимнастики, Дуйгу Ализаде - за спортивный клуб "Оджаг".

В возрастной категории "взрослые" в прыжках на батуте среди женщин выступила воспитанница Бакинской школы гимнастики Сельджан Магсудова с результатом 53.670 балла.

Отметим, что в чемпионате и первенстве приняли участие 34 спортсмена в прыжках на батуте и 20 гимнастов в прыжках на акробатической дорожке.

На турнире по прыжкам на батуте в индивидуальной программе спортсмены выступили в возрастных категориях "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014), "пре-юниоры" (2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке спортсмены выступили в возрастных категориях: "дети" (2012-2014), "пре-юниоры"(2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые"(2005 года рождения и старше).

Данными соревнованиями Федерация гимнастики Азербайджана открыла сезон республиканских турниров после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования прошли по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)