Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 546 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 945, вторую - 1 889, третью, бустерную дозу - 29 712 человек.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 971 021. Первую дозу вакцины получили 5 228 014, вторую - 4 740 859, третью - 2 002 148 человек.
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