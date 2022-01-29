Федерация гимнастики Азербайджана удостоена международной премии спортивных достижений "Zəfər"
БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана удостоена международной премии спортивных достижений "Zəfər" (Победа) за 2021 год журнала "Sportsman", сообщает Trend в субботу со ссылкой на сайт Федерации.
Федерация гимнастики Азербайджана удостоена премии в номинации "Спортивная федерация года".
На церемонии награждения, которая прошла в отеле Fairmont Baku, были названы победители в различных номинациях. На мероприятии присутствовали официальные лица в сфере спорта, чемпионы мира и Европы, представители спортивных федераций и клубов, а также другие представители спортивной общественности.
(Автор: Джани Бабаева)
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