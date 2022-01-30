Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром и днем местами возможен туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем – 7-12, в Баку ночью – 1-3, днем – 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах вероятны осадки, снег. Ночью и утром возможен туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах - ночью - 3-8 градусов мороза, в высокогорных районах от 18 градусов тепла, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.