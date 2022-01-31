В Азербайджане изменено расписание автобусных рейсов на освобожденные территории (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Изменено расписание автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана.
Об этом сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта.
С 24 января в Азербайджане выполняются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, имеющие большое историческое значение и культурную ценность для народа Азербайджана.
На сегодняшний день успешно выполнено 12 рейсов в Шушу и Агдам. Граждане приобрели в общей сложности более 1 100 билетов по соответствующим направлениям. В расписание автобусов внесены некоторые изменения с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий пассажиров.
В результате анализа было установлено, что существует больший спрос на рейс Баку-Шуша-Баку. В связи с этим принято решение об открытии дополнительного рейса по этому маршруту. С 16 февраля автобусный рейс Баку-Шуша-Баку будет выполняться не два, а три раза в неделю.
Изменения в расписании рейсов по другим направлениям приведены в таблице:
|
Расписание автобусных маршрутов
|
Название маршрута
|
Время отправления
|
Время прибытия в пункт назначения
|
Время отправления из пункта назначения
|
Время прибытия до пункта отправления
|
Дни поездок
|
Стоимость проезда в одну сторону (манат)
|
Баку - Шуша - Баку
|
6:30
|
13:00
|
15:30
|
22:00
|
В настоящее время:
Суббота и воскресенье
С 16.02.2022:
среда, суббота и воскресенье
|
10,40
|
Ахмедбейли - Шуша-Ахмедбейли (экспресс)
|
10:00
|
12:00
|
14:30
|
16:30
|
В настоящее время:
понедельник, вторник, среда и четверг
С 22.02.2022:
вторник и четверг
|
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|
Баку - Агдам - Баку
|
6:30
|
12:30
|
15:00
|
21:00
|
В настоящее время:
понедельник и четверг
С марта: суббота
|
9,40
|
Барда - Агдам - Барда (экспресс)
|
10:00
|
12:00
|
14:30
|
16:30
|
Вторник Среда
|
5
Одним из важных изменений является снятие введенного на первом этапе ограничения на разовые поездки с учетом большого количества обращений граждан. Граждане отныне могут путешествовать в любом направлении без каких-либо ограничений.
Отметим, что водители и волонтеры, сопровождающие пассажиров в автобусах, были привлечены к инструктажам по минной безопасности.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)