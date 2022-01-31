В Азербайджане изменено расписание автобусных рейсов на освобожденные территории (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Изменено расписание автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта.

С 24 января в Азербайджане выполняются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, имеющие большое историческое значение и культурную ценность для народа Азербайджана.

На сегодняшний день успешно выполнено 12 рейсов в Шушу и Агдам. Граждане приобрели в общей сложности более 1 100 билетов по соответствующим направлениям. В расписание автобусов внесены некоторые изменения с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий пассажиров.

В результате анализа было установлено, что существует больший спрос на рейс Баку-Шуша-Баку. В связи с этим принято решение об открытии дополнительного рейса по этому маршруту. С 16 февраля автобусный рейс Баку-Шуша-Баку будет выполняться не два, а три раза в неделю.

Изменения в расписании рейсов по другим направлениям приведены в таблице:

Расписание автобусных маршрутов Название маршрута Время отправления Время прибытия в пункт назначения Время отправления из пункта назначения Время прибытия до пункта отправления Дни поездок Стоимость проезда в одну сторону (манат) Баку - Шуша - Баку 6:30 13:00 15:30 22:00 В настоящее время: Суббота и воскресенье С 16.02.2022: среда, суббота и воскресенье 10,40 Ахмедбейли - Шуша-Ахмедбейли (экспресс) 10:00 12:00 14:30 16:30 В настоящее время: понедельник, вторник, среда и четверг С 22.02.2022: вторник и четверг 7 Баку - Агдам - ​​Баку 6:30 12:30 15:00 21:00 В настоящее время: понедельник и четверг С марта: суббота 9,40 Барда - Агдам - ​​Барда (экспресс) 10:00 12:00 14:30 16:30 Вторник Среда 5

Одним из важных изменений является снятие введенного на первом этапе ограничения на разовые поездки с учетом большого количества обращений граждан. Граждане отныне могут путешествовать в любом направлении без каких-либо ограничений.

Отметим, что водители и волонтеры, сопровождающие пассажиров в автобусах, были привлечены к инструктажам по минной безопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)