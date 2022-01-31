Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром и вечером местами туман, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным, сообщили в понедельник Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем - 7-11, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, в высокогорье - 15 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)