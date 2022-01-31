Обнаружено тело пропавшего без вести в Кяльбаджаре старшего лейтенанта азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - В результате поисково-спасательных мероприятий с привлечением личного состава и специальной техники подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в Кяльбаджарском районе, а также с участием сотрудников МЧС 31 января, около 12:30, было обнаружено тело пропавшего без вести старшего лейтенанта ВС Азербайджана Багирова Фуада Аллахверди оглу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)