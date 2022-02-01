В Азербайджане предложено принять закон о соцсетях

БАКУ /Trend/ - Принятие закона о социальных сетях является важным вопросом. Надеюсь, что этот закон будет принят в ходе весенней сессии парламента Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник депутат Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев на пленарном заседании парламента 1 февраля.

По его словам, принятие этого законопроекта является общественной необходимостью.

Депутат Эльман Насиров также подчеркнул важность принятия закона о социальных сетях. Он отметил, что оскорбления в социальных сетях получили сегодня широкое распространение.

Поэтому вопрос принятия закона о соцсетях для предотвращения подобных негативных случаев приобрел особую актуальность, отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)