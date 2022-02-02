Население Азербайджана получит возможность смотреть телеканалы нового типа - НСТР (Эксклюзив)

Общество 2 февраля 2022 12:44 (UTC+04:00)
Население Азербайджана получит возможность смотреть телеканалы нового типа - НСТР (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - После принятия нового закона «О СМИ» население Азербайджана получит возможность смотреть телеканалы нового типа с помощью операторов кабельного телевидения и IPTV.

Как сообщил в среду Trend председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Азербайджана Исмет Саттаров, некоторые действующие в Азербайджане операторы интернет ТВ обратились в НСТР с просьбой наладить вещание с помощью операторов кабельного телевидения и IPTV.

По его словам, в действующем законодательстве по данному вопросу есть пробелы.

«Потому что в то время, когда принимался «Закон о телерадиовещании», интернет ТВ еще не было. Этот вопрос нашел свое отражение в законе «О СМИ». Если закон вступит в силу, то операторы интернет ТВ смогут получать лицензию на вещание при соблюдении определенных требований и организовать трансляцию в пакетах операторов кабельного телевидения и IPTV. То есть население получит возможность смотреть новые телеканалы с помощью этих операторов.

Конечно, в этом должны быть заинтересованы и сами вещатели. Интернет ТВ должно иметь интересный контент, чтобы оператор кабельного телевидения или IPTV также был заинтересован в их трансляции", - сказал Саттаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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