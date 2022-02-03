БАКУ /Trend/ - Венгрия предлагает 200 стипендиальных мест для студентов из Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что между двумя странами развиваются связи в области науки и образования, и Венгрия рада реализации стипендиальной программы для азербайджанских студентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)