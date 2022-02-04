Аждар Ол полностью возместил ущерб по возбужденному против него уголовному делу - суд

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился процесс по уголовному делу бывшего руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения Аждара Джабиева (Аждар Ол).

Как сообщает Trend, на заседании выступил представитель признанного потерпевшей стороной министерства труда и социальной защиты населения.

Он сообщил, что ущерб по уголовному делу в размере около 500 тысяч манатов полностью возмещен, и таким образом у потерпевшей стороны нет дополнительных требований по уголовному делу.

Отметим, что Аждар Джабиев был признан виновным по статьям 179.3.2 (присвоение денежных средств в крупном размере), 308.2 (превышение должностных полномочий), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.

Напомним, что Аждар Джабиев – член Союза писателей Азербайджана, поэт-публицист, известный под псевдонимом Аждар Ол.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)