Очень рад возможности быть участником Кубка мира в Баку – гимнаст из Португалии

БАКУ /Trend/ - Мы наслаждаемся соревнованиями, организованными в Баку, сказал в субботу Trend спортсмен из Португалии, участник соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку Педро Феррейра.

"Остался доволен своим выступлением в квалификации, все замечательно. Тренировка перед соревнованием прошла успешно, и это дало свои результаты на соревновании. В своей группе занял первое место, это придаст мне сил и уверенности на следующем этапе. Конечно, как и большинство спортсменов, меня мотивируют хорошие результаты", - отметил Феррейра.

Гимнаст из Португалии отметил, что в седьмой раз приезжает в Баку.

"Баку – большой и красивый город. Мы все наслаждаемся нахождением здесь, и очень рады возможности быть участниками Кубка мира. Организация соревнований прекрасная, наша команда довольна всем, нет никаких нареканий, везде ощущаются позитивная атмосфера и доброжелательный настрой", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)