Араик Арутюнян в ближайшее время будет задержан и привлечен к следствию - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Араик Арутюнян, выдающий себя за главу так называемого «Нагорного Карабаха», в ближайшее время будет задержан и привлечен к следствию.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

Он отметил, что Арутюнян обвиняется в четырех терактах против мирных жителей в Гяндже в октябре 2020 года.

«Террор был совершен с территории Армении. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения. 4 октября Араик Арутюнян в своем аккаунте в социальной сети взял на себя ответственность за теракт. По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, и Араик Арутюнян объявлен в розыск. То, что Араик Арутюнян не привлечен к следствию, носит временный характер. Считаю, что в соответствии с международной конвенцией Арутюнян будет задержан следственно-оперативной группой и передан для следствия в короткие сроки", - сказал Авазов.