В Азербайджане предложено включить экстракорпоральное оплодотворение в пакет ОМС
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается включить экстракорпоральное (искусственное) оплодотворение в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов на пленарном заседании парламента.
По его словам, предложено проводить процесс искусственного оплодотворения один раз за государственный счет.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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