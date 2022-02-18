В Азербайджане до 50 репатриированных из Сирии и Ирака детей помещены в соцучреждения

БАКУ /Trend/ - С 2018 года в Азербайджане 358 репатриантам были оказаны услуги социальной реабилитации.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Парвиз Сафаров.

Он отметил, что задача министерства труда и социальной защиты населения заключается в оказании репатриированным в Азербайджан детям и их родителям необходимых услуг по прибытии на родину.

"В частности, социальные услуги были оказаны 340 детям и 18 взрослым людям, репатриированным в Азербайджан из Сирии и Ирака. В прошлом году в Азербайджан был репатриирован 81 ребенок. 49 детей из этого числа были помещены в социальные учреждения, подведомственные нашему агентству. Они находятся под наблюдением специалистов", - сказал Сафаров.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)