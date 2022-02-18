Фонд Гейдара Алиева провел благотворительную акцию в Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В качестве вклада в международные усилия по борьбе с пандемией COVID-19 по инициативе Фонда Гейдара Алиева Институту специализации и повышения квалификации врачей – клинике Царицы Иоанны в столице Болгарии Софии предоставлены 10 концентраторов кислорода (аппараты ИВЛ) производства Германии.

Как сообщает Trend, этот благотворительный шаг является очередной акцией международной солидарности, проведенной Азербайджаном для поддержки глобальной борьбы с пандемией COVID-19.

Отмечается, что это - своевременный шаг, заслуживающий высокой оценки с точки зрения защиты жизней людей, инфицированных коронавирусом, и оказания им более качественной медицинской помощи в нынешней критической ситуации в Болгарии в связи с пандемией COVID-19.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)