При поддержке Фонда Гейдара Алиева в России начинаются "Дни Азербайджана в Москве"

БАКУ /Trend/ - С 21 февраля по 1 марта в Москве при поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет ряд культурных мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, передает Trend.

Как сообщает Trend, в рамках мероприятий «Дни Азербайджана в Москве» в Новой Третьяковской галерее откроется выставка произведений народного художника Азербайджана Тахира Салахова «Произведения из коллекции Третьяковской галереи».

На Выставке достижений народного хозяйства в Москве состоится открытие выставки «Азербайджанский ковер - новый взгляд» в павильоне «Азербайджан». Также в павильоне «Азербайджан» с участием известных деятелей культуры и искусства России будет представлен литературный проект «Из уст в уста» по мотивам поэмы «Семь красавиц» великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Вечером 22 февраля на сцене Музыкального театра «Геликон-опера» состоится гала-концерт под названием «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене». На концерте под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова репертуар из произведений азербайджанских и российских композиторов представят Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Мурад Адыгозалзаде, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов.