В Азербайджане обнародовано число пассажиров, доставленных автобусными рейсами на освобожденные территории

БАКУ /Trend/ - С 24 января выполняются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, имеющие большое историческое значение и культурно-духовную ценность для азербайджанского народа. До сегодняшнего дня на освобожденные территории выполнено 44 автобусных рейса, перевезено 1 967 пассажиров, сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в ответ на запрос Trend

Автобусные рейсы Баку-Шуша-Баку выполняются три раза в неделю, а Баку-Агдам-Баку - два раза в неделю из Бакинского международного и междугороднего автовокзала.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)