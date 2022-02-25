В метро Баку назвали число перевезенных болельщиков после матча "Карабах"-"Марсель"

БАКУ /Trend/ - Станции «Нариман Нариманов», «Гянджлик» и «28 Мая» метро Баку приняли около 10 тысяч болельщиков после состоявшегося накануне на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова матча «Карабах» - «Марсель».

Об этом заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов в ответ на запрос Trend.

По его словам, только станция «Гянджлик» приняла семь тысяч болельщиков.

"В общей сложности метро Баку после матча «Карабах» - «Марсель» перевезло 10 тысяч болельщиков с соблюдением требований карантинного режима", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)