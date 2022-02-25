В метро Баку назвали число перевезенных болельщиков после матча "Карабах"-"Марсель"
БАКУ /Trend/ - Станции «Нариман Нариманов», «Гянджлик» и «28 Мая» метро Баку приняли около 10 тысяч болельщиков после состоявшегося накануне на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова матча «Карабах» - «Марсель».
Об этом заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов в ответ на запрос Trend.
По его словам, только станция «Гянджлик» приняла семь тысяч болельщиков.
"В общей сложности метро Баку после матча «Карабах» - «Марсель» перевезло 10 тысяч болельщиков с соблюдением требований карантинного режима", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан и Иран определили перечень товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле - посол
Лента новостей
Парламент Азербайджана принял изменение в закон о назначении священнослужителей, ответственных за места поклонения
Посольство Азербайджана и диаспора участвуют в доставке соотечественников из Украины в Молдову - Гудси Османов
Аллахверди Багиров, Реза Дегати, Мехрибан Бекирова… - рассказывают очевидцы Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)
В столице Азербайджана завершились соревнования 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)
В Азербайджане бакалавры смогут повторно сдать вступительный экзамен в магистратуру - Малейка Аббасзаде
ВТБ (Азербайджан) рекомендовал клиентам-юрлицам временно воздержаться от проведения операций в долларах США и евро
Необходимо работать во имя мира и спокойствия, чтобы избежать в будущем таких трагедий, как Ходжалинская - британский посол
В столице Азербайджана стартовал заключительный день соревнований 27-го Первенства страны и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)
44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе– Джейхун Байрамов
Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив)
Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров
Основным приоритетом стратегии развития Азербайджана является конкурентоспособная экономика - Шахмар Мовсумов
Помощник Президента Азербайджана поделился публикацией в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением (ФОТО)