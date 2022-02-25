В Азербайджане будет снят документальный фильм ”Шуша - 270 лет"

БАКУ /Trend/ - В текущем году будет снят документальный фильм "Шуша - 270 лет".

Как сообщает в пятницу Trend, информация об этом отражена в Плане мероприятий, утвержденном Кабмином в связи с "Годом города Шуша".

(Перевод: Нубар Кулузаде)