При стрельбе в Харькове пострадали трое водителей-азербайджанцев – ассоциация

БАКУ /Trend/ - Началась эвакуация азербайджанских водителей, осуществляющих международные грузоперевозки в Украине.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу.

По его словам, вчера из Одессы в Молдову был обеспечен пропуск шести грузовиков.

«Сегодня ожидается выезд такого же количества грузовиков в этом направлении. Отмечу, что решена проблема водителей с топливом. В настоящее время мы ведем переговоры с соответствующими органами об эвакуации водителей, находящихся в районе Харькова и Киева.

Вчера в Харькове в результате стрельбы пострадали трое азербайджанских водителей. Один из них уже выписан после амбулаторного лечения. Двое других водителей были доставлены в Харьковскую центральную больницу. Для их выздоровления и возвращения на родину делается все возможное», - сказал Эльдароглу.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)