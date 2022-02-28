Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером прогнозируется туман, южный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем – 10-14, в Баку ночью – 7-9, днем – 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, утром и ночью прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем – 13-18 градусов тепла, в горах ночью – 0-5 градусов мороза, днем – 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)