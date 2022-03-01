Необходим новый подход к управлению олимпийскими спортивными комплексами в Азербайджане – министр (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 28 февраля министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов провел встречу с директорами олимпийских спортивных комплексов.
Как сообщили Trend в министерстве, на встрече обсуждались пути решения проблем, с которыми сталкиваются олимпийские спортивные комплексы, вопросы совершенствования их деятельности.
Также обсуждалась работа по популяризации спорта путем совместной деятельности олимпийских спортивных комплексов, детско-юношеских спортивных школ и местных органов исполнительной власти. В связи с этим была подчеркнута важность обеспечения бесперебойной и эффективной работы олимпийских спортивных комплексов в течение всего года.
Отметив необходимость нового подхода к управлению олимпийскими
спортивными комплексами, Фарид Гайыбов сообщил, что одной из
основных задач министерства является обеспечение эффективной работы
этих объектов.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)