Двое американцев армянского происхождения приговорены к разным срокам тюрьмы за нападение в турецком ресторане в Беверли-Хиллз

БАКУ /Trend/ - Двое американцев армянского происхождения - Уильям Степанян из Глендейла и Арутюн Гарри Чаликян из Лос-Анджелеса, которые совершили нападение в турецком ресторане в Беверли-Хиллз, приговорены к заключению в федеральной тюрьме, передает Trend со ссылкой на AP.

Уильям Степанян приговорен к пяти годам лишения свободы, а Арутюн Гарри Чаликян - к 15 месяцам. Кроме того, суд обязал их выплатить в общей сложности 21,2 тысячи долларов в качестве компенсации.

В прошлом году они признали себя виновными в заговоре и совершении преступления на почве ненависти.

Уильям Степанян и Арутюн Гарри Чаликян ворвались в турецкий ресторан 20 ноября 2020 года и напали на пять человек, четверо из которых были турками.

Они швырялись стульями, били посуду и выкрикивали оскорбления в адрес турецкого народа. Нападавшие нанесли ресторану ущерб в размере 20 тысяч долларов.