В Азербайджане обнародовано число задержанных за коррупционные преступления в 2021 г.
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в результате проведенных в прошлом году 55 оперативных мероприятий были задержаны 73 человека, совершивших коррупционные преступления, в том числе 13 лиц, находившихся в розыске.
Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2021 году.
По данным отчета, в прошлом году Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана завершило предварительное расследование 301 уголовного дела в отношении 493 человек. Из них в суды направлены 466 уголовных дел в отношении 274 лиц.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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