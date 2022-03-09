В Азербайджане обнародовано число задержанных за коррупционные преступления в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в результате проведенных в прошлом году 55 оперативных мероприятий были задержаны 73 человека, совершивших коррупционные преступления, в том числе 13 лиц, находившихся в розыске.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2021 году.

По данным отчета, в прошлом году Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана завершило предварительное расследование 301 уголовного дела в отношении 493 человек. Из них в суды направлены 466 уголовных дел в отношении 274 лиц.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)