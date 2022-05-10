Названа дата проведения V фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше

БАКУ /Trend/ - 12-14 мая в культурной столице Азербайджана - городе Шуша при организационной поддержке министерства культуры, Фонда Гейдара Алиева и Государственного заповедника города Шуша состоится V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль".

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство, международный музыкальный фестиваль, который проводился в мае 1989-1991 годов в Шуше и других регионах Карабаха, после 30-летнего перерыва, при организации Фонда Гейдара Алиева, вновь был проведен в Шуше 12-13 мая 2021 года.

I фестиваль, состоявшийся в 1989 году, был посвящен 100-летнему юбилею Сеида Шушинского. На фестивале, наряду с местными исполнителями, были представлены музыкальные коллективы из Киргизской ССР, Казахской ССР, Башкирской ССР, Литовской ССР и Белорусской ССР. Всего в фестивале приняли участие около 100 человек. Концерты прошли на 7 площадках на Джыдыр-дюзю. Первый день мероприятия также запомнился соревнованиями на карабахских скакунах и по борьбе. Зрителями первого фестиваля были в основном жители города Шуша. С 1990 года фестиваль "Харыбюльбюль" получил международный статус. Приглашение сюда фольклорных групп из зарубежных стран, таких как Нидерланды, Германия, Израиль, Турция, вызвало большой интерес общественности. В связи с тяжелой ситуацией в Шуше из-за начала карабахского конфликта основные мероприятия фестиваля начали проводиться на территории Агдама, а также некоторые концерты состоялись в Барде и Агджабеди. Всего в фестивале приняли участие около 170 человек из разных стран мира.

Третий по счету фестиваль состоялся в 1991 году. В мероприятии приняли участие около 300 человек из 25 стран, в том числе художники из Америки и Австралии. Из-за большого количества зрителей концерты прошли и на стадионах.

Заключительные концерты II и III фестивалей состоялись в Баку во Дворце Гейдара Алиева.

В первый день IV фестиваля, который состоялся 12-13 мая 2021 года на Джыдыр-дюзю в Шуше, были представлены национальные танцы, искусство мугама, состоялись концерты фольклорных коллективов, были продемонстрированы видеоролики с выступлениями азербайджанских ханенде, снятые в Шуше в разные годы. Во второй день фестиваля были представлены классические музыкальные произведения азербайджанских композиторов. На концерте выступили Азербайджанский Государственный симфонический оркестр и Азербайджанский Государственный хор, а также известные вокалисты и другие солисты.

(Перевод: Нубар Кулузаде)