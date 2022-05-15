По инициативе Фонда Гейдара Алиева состоялся "Бакинский марафон-2022" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева был организован V Бакинский марафон.

Как сообщает в воскресенье Trend, для участия на «Бакинском марафоне-2022» зарегистрировалось около 15 000 участников.

Наряду с гражданами Азербайджана на участие в марафоне подали заявки иностранцы, проживающие и работающие в нашей стране, а также участники из ряда других стран. В число тех, кто прошли регистрацию, входят участники из США, Германии, ОАЭ, Великобритании, Китая, Франции, Камеруна, Нигерии, Казахстана, России, Турции, Украины, Уганды и других стран.

Бакинский марафон, организуемый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни.

Марафон, который проводится под девизом «Победи ветер!» организован совершенно по новому маршруту.

«Бакинский марафон-2022», протяженность маршрута которого составляет 21 километр, стартовал и завершился на Площади Государственного флага.

Он прошел по маршруту: Площадь Государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтяников - бульвар Ağ Şəhər ("Белый город") - улица Хагани Рустамова – бульвар Ağ Şəhər ("Белый город") - проспект 8 Ноября, участок улицы Юсифа Сафарова - пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли - мост Джаваншира - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтяников (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, площадь Азнефть) - Бакинский фуникулер - круговая развязка поселка Баил - Бибиэбатская дорога (Дворец водных видов спорта) - Приморский бульвар (задняя часть Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) - Площадь Государственного флага.

Эксклюзивным партнером «Бакинского марафона-2022» является компания Azercell Telekom. Марафон организован при поддержке Управления Приморского национального парка и Общественного объединения «Региональное развитие».

Проект реализован компанией Sport Marketing Group (SMG), а спонсором является компания "Baltika 0".

В марафоне также приняли участие люди с синдромом Дауна и лица с физическими ограничениями. Во время соревнований первыми стартовали лица с синдромом Дауна, а затем лица с физическими ограничениями. Третий старт был для основных участников.