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В Азербайджане начинается выбор вакансий для учителей, желающих сменить место работы

Общество Материалы 18 мая 2022 10:15
В Азербайджане начинается выбор вакансий для учителей, желающих сменить место работы

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В 11:00 18 мая начинается очередной этап конкурса по выбору вакансий для учителей, преподающих в государственных общеобразовательных заведениях, входящих в систему министерства образования Азербайджана, желающих сменить место работы.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве.

По данным ведомства, электронная система выбора вакансий будет активна до 11:00 23 мая. Кандидаты должны подтвердить свое электронное заявление, выбрав вакансию до указанной даты.

В выборе вакансий смогут принять участие кандидаты, зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе и подавшие электронное заявление.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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