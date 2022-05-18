В Азербайджане начинается выбор вакансий для учителей, желающих сменить место работы

БАКУ /Trend/ - В 11:00 18 мая начинается очередной этап конкурса по выбору вакансий для учителей, преподающих в государственных общеобразовательных заведениях, входящих в систему министерства образования Азербайджана, желающих сменить место работы.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве.

По данным ведомства, электронная система выбора вакансий будет активна до 11:00 23 мая. Кандидаты должны подтвердить свое электронное заявление, выбрав вакансию до указанной даты.

В выборе вакансий смогут принять участие кандидаты, зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе и подавшие электронное заявление.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)