В Азербайджане запустят мобильное приложение с базой данных по законодательным актам

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане будет запущено мобильное приложение с базой данных по законодательным актам.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник начальник управления информационно-коммуникационных технологий министерства юстиции Азербайджана Агакерим Самедзаде в ходе общественных слушаний на тему "Содействие справедливым, миролюбивым и открытым обществам для устойчивого развития".

По его словам, с помощью этого приложения пользователи смогут ознакомиться с законодательными актами.

"Также очень важно вести точную статистику рождаемости и смертности. Во время пандемии мы столкнулись с трудностями и проделали важную работу по устранению этой проблемы. В настоящее время с ведением подобной статистики каких-либо проблем нет. Электронная регистрация таких фактов осуществляется в течение нескольких минут", - сказал Самедзаде.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)