В Азербайджане названо число студентов, которые получат образовательные кредиты на весенний семестр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародована статистика по студентам, обратившимся за образовательными кредитами на весенний семестр.

Как сообщили Trend в Фонде образовательных студенческих кредитов при министерстве образования, заявки на образовательные кредиты на весенний семестр подали 4 478 студентов.

Из общего числа поданных заявок 525 находятся на стадии обработки, а 504 - направлены в банк.

279 студентам отказано в образовательных кредитах, отметили в фонде.

Всего за весеннюю сессию было выдано 2 512 студенческих кредитов. 882 из них - социальные, а 1 630 - стандартные кредиты на образование.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)