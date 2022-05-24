Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, которые прекратятся в течение дня, умеренный северо-западный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем - 16-19, в Баку ночью - 12-14, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-75 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горных и предгорных районах – град, утром и вечером прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 18-23, в горах ночью – 0-4, днем - 4-8 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)