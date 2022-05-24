В Управлении мусульман Кавказа назвали стоимость хаджа

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался прием документов для совершения хаджа (паломничество).

Об этом сообщили во вторник Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

По его данным, Азербайджану на 2022 год выделена квота на хадж на 680 паломников.

Стоимость хаджа составляет около 9 100 манатов.

Паломничество намечено на период с 24 июня по 20 июля.

Паломникам необходимо сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Саудовскую Аравию. При этом требуется, чтобы они были вакцинированы двумя дозами вакцины от COVID-19, говорится в сообщении УМК.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)