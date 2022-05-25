Названо число адвокатов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 2 135 адвокатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

«Это число постоянно меняется в связи с тем, что осуществляется прием как в адвокатуру, так и на государственную службу. Можно с уверенностью сказать, что в июне 2022 года число адвокатов в Азербайджане превысит 2 200 человек. В настоящее время кандидаты в адвокаты успешно сдали экзамен. Завершились курсы в Академии юстиции. В июне множество кандидатов станут адвокатами», - сказал Багиров.

Он отметил, что на сегодня в коллегии насчитывается более 300 женщин-адвокатов.

«В настоящее время создан Альянс женщин-адвокатов. Сегодня на заседании президиума будет утвержден устав альянса. Надеюсь на его эффективную работу», - добавил Багиров.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)