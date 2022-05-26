Фотосессия с фестиваля TEKNOFEST в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал фестиваль TEKNOFEST.

Как сообщает в четверг Trend, открытие фестиваля было встречено с большим интересом.

После официальной церемонии открытия проходят различные авиашоу, выставки и другие мероприятия.

Представляем кадры, снятые фотографом АМИ Trend Зауром Мустафаевым на открытии фестиваля.

Отметим, что фестиваль TEKNOFEST продлится до 29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.