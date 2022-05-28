В Бакинской высшей школе нефти отметили 28 мая – День независимости (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось мероприятие, посвященное 28 мая – Дню независимости.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил всех со 104-летием создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Ректор отметил, что важным этапом в истории азербайджанского народа стало создание 28 мая 1918 АДР – первого демократического государства на мусульманском Востоке.

«Построение парламентского демократического государства в такой сложный период истории было настоящим героизмом. В течение 23 месяцев своей деятельности Азербайджанская Демократическая Республика добилась больших успехов во многих областях и, несмотря на короткий период своего существования, она вошла в историю. Были созданы все атрибуты государственности, в Азербайджане открыли первый университет, была создана армия, женщины получили право избирать и быть избранными. Все это были исторические шаги, предпринятые за короткий период времени. За 70 лет существования Советской власти народ сохранил свой национальный дух, историю и ценности, унаследованные от Демократической Республики. Трехцветный, лунно-звездный флаг, являющийся атрибутом Азербайджанской Демократической Республики, вновь стал символом независимости Азербайджана благодаря историческим заслугам великого лидера Гейдара Алиева. Впервые за 70 лет трехцветный флаг Азербайджана был поднят 17 ноября 1990 года в Нахчыване. Наш долг — уберечь и сохранить эту независимость, этот флаг. Потому что мы пожертвовали жизнями тысяч наших шахидов ради этого флага», — сказал Эльмар Гасымов.

Обращаясь к студентам, ректор призвал их углубленно изучать нашу историю.

Затем был показан документальный фильм «Последняя сессия», повествующий об истории Азербайджанской Демократической Республики. Фильм, снятый на основе исторических документов и фактов, освещает весь период существования Республики на фоне последней сессии парламента Азербайджана. Он показывает, как упорно основатели Республики боролись за защиту независимости в неравных условиях.

Следует отметить, что главным продюсером фильма «Последнее заседание», снятого в Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спонсорстве компании ВР-Азербайджан, является президент Baku Media Center Арзу Алиева.