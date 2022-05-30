В Баку состоялся Глобальный саммит мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 мая в Баку состоялся Глобальный саммит мира в рамках организации Global Peace Chain, передает Trend.

В рамках саммита собрались молодые люди из более чем 35 стран, чтобы обсудить глобальные проблемы, возможности послевоенного мира и личные мирные инициативы, а также принять участие в панельных дискуссиях.

Global Peace Chain (Глобальная цепь мира) - одна из ведущих НПО в мире, целью которой является развитие культуры, толерантности, интеграции и социального мира во всем мире с помощью молодежи, дипломатов, послов, влиятельных общественных групп и организаций. Ранее саммит был организован в таких городах, как Стамбул, Дубай и Йоханнесбург.

Основатели Global Peace Chain Камран Зафар и Мухаммад Ахмад в своей речи говорили о важности мира в столь сложный период, полный войн. Они отметили, что каждый человек может внести свой вклад в построение мира. Они также призвали к укреплению сотрудничества между странами региона Южного Кавказа, высоко оценили роль молодежи в мирном процессе.

На церемонии открытия депутат парламента Азербайджана Вугар Искендеров рассказал о новых реалиях в постконфликтный период в регионе. По его словам, Азербайджан всегда был открыт миру и способствовал ему.

Также он рассказал о шагах, предпринятых для установления мира между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул особую роль молодежи в этом.