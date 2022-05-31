В Азербайджане названо число студентов, получивших образовательные кредиты в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Выданные в 2021 году в Азербайджане образовательные кредиты охватили порядка четырех тысяч студентов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник журналистам министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в последующих семестрах ожидается рост числа студентов, которым будут выделены образовательные кредиты.

«Выдача этих кредитов, как и в предыдущие годы, будет осуществляться в онлайн-формате. Они будут выдаваться студентам, отвечающим соответствующим критериям», - сказал Амруллаев.