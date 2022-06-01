Поддержка зрителей помогает выходить на ковер еще увереннее – участница I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Поддержка зрителей Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике помогает выходить на ковер еще увереннее.

Об этом в среду сказала Trend участница соревнований, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Изабелла Магеррамзаде.

"Упражнение без предмета получилось у меня хорошо, я осталась довольна. К Первенству готовилась упорно, слушала все наставления тренера, и старалась их в точности выполнять. Я также выполняю упражнение с мячом, а другие предметы будут включены в мою программу позже. Однако больше всего мне нравятся упражнения с булавами и обручем", - сказала семилетняя гимнастка.

Юная спортсменка отметила, что соревнования проходят интересно, и дарят его участникам много положительных эмоций.

"Выступать на Первенстве очень интересно, волнения совсем нет, а поддержка и аплодисменты многочисленных зрителей помогают выходить на ковер еще увереннее. Это мои третьи по счету соревнования, мне очень нравится эта атмосфера", - добавила она.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.